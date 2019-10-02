رئيس وزراء لبنان يكشف حقيقة دفعه 16 مليون دولار لعارضة أزياء

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على مواصلة عمله دون توقف، وعدم تأثره بالشائعات المنتشرة خلال الفترة الحالية عنه.



وعلق الحريري خلال اجتماع لجان الحكومة، على تقرير لصحيفة أمريكية ادعى أن الحريري دفع مبلغ 16 مليون دولار عام 2013 إلى عارضة بكيني بجنوب أفريقيا، تربطه بها علاقة عاطفية.



وقال الحريري خلال الاجتماع: "صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش".



وزعمت صحيفة نيويورك تايمز، أن الحريري في عام 2013، حيث لم يكن مسئولا بعد، رفع مبلغ 16 مليون دولار إلى عارضة الأزياء، بعد لقائهما في أحد المنتجعات بجزيرة سيشل، وهو ما نفاه الحريري.