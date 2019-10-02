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منوعات

ثعبان عملاق طوله 5 أمتار يطارد سياحا وسط الأدغال.. شاهد ما حدث

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:59 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد اللحظة التي بدأ فيها ثعبان عملاق يقدر طوله بـ17 قدمًا، ما يعادل نحو 5 أمتار، في مطاردة سيارة بها مجموعة من السياح في أدغال جنوب إفريقيا، في حين حاول السياح الابتعاد عنه قدر الإمكان، لكن الأمر لم يكن سهلًا، خاصة وأنهم كانوا يتعاملون مع الأمر وكأنه مزحة في البداية.

وكان السياح قد انتبهوا إلى وجود ذلك الثعبان أسفل قارب كانوا يقومون باستقلاله أثناء مرورهم على طريق ترابي بالقرب من مدينة "ديربان" الساحلية، وقرر أحدهم تصويره، في حين اقترب منه آخر من أجل إلقاء نظرة عليه عن كثب، وحاول الإمساك به، لكن فجأة حدث ما لم يكونوا يتوقعونه، حيث زحف الثعبان متوجهًا ناحية إحدى السيارات الخاصة بهم، وبدأ بالفعل يصعد عليها، مما أصاب هؤلاء الشباب بالهلع.

وحاول قائد السيارة على الفور الابتعاد عن الثعبان قدر الإمكان، وشوهد في إحدى اللقطات وهو يرجع بالسيارة إلى الوراء على أمل التخلص منه، وسارع البقية بدورهم بالدخول إلى سياراتهم والقيادة مبتعدين عنه.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول هذه الواقعة أن الثعبان الذي ظهر في الفيديو من نوع "ثعبان الصخور الإفريقي"، وبالرغم من أن ذلك النوع ليس سامًا، إلا أنه يعتبر خطيرًا بدرجة كبيرة في حال تمت محاصرته، حيث يمكن أن يتسبب في جروح خطيرة بأسنانه الحادة، كما يمكنه ابتلاع فريسته كاملة.

ثعبان عملاق طوله 5 أمتار يطارد سياحا وسط الأدغال.. شاهد ما حدث
ثعبان عملاق طوله 5 أمتار يطارد سياحا وسط الأدغال.. شاهد ما حدث
ثعبان عملاق طوله 5 أمتار يطارد سياحا وسط الأدغال.. شاهد ما حدث
ثعبان عملاق طوله 5 أمتار يطارد سياحا وسط الأدغال.. شاهد ما حدث
ثعبان عملاق طوله 5 أمتار يطارد سياحا وسط الأدغال.. شاهد ما حدث
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