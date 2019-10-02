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أخبار العالم

حرس الحدود الروسي يطلق النار على صيادين كوريين شماليين في بحر اليابان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:54 م
صدى البلد
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أ ش أ
أطلق حرس الحدود الروسي النيران على سفينة كورية شمالية تعمل في الصيد الجائر أثناء ملاحقتها في بحر اليابان، ما أسفر عن إصابة 5 كوريين شماليين.
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) - وفقا لما أورته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الأربعاء/ - أن حرس الحدود الروسي أطلق النيران على السفينة لعدم امتثالها لمطالبه المشروعة، مشيرا إلى أنه تم احتجاز السفينة وإجلاء طاقمها المكون من 21 كوريًا شماليًا، كما تم إطفاء حريق اندلع في غرفة محرك السفينة.

ونوه بأنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الأشخاص المصابين.
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