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مرأة

أسرع حيلة لتنظيف المراحيض والتخلص من الترسبات العالقة بها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:56 م
أسرع حيلة لتنظيف
أسرع حيلة لتنظيف المراحيض والتخلص من الترسبات العالقة بها
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أسماء عبد الحفيظ
تحار العديد من السيدات فى مشكلة تنظيف الحمام بشكل عام، وخاصة المراحيض، فهى سريعة الاتساخ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم لك، خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد ،أسرع وسهلة طريقة لتنظيف المراحيض والتخلص من الترسبات العالقة بها.

المكونات:
-60 غرام من بيكربونات الصودا.
- 110 مللتر حمض السيتريك.
- 60 غرام من نشا الذرة.
- الماء.
- 25 قطرة من أي نوع من الزيوت.

الطريقة:
- امزجي المكونات جيدا.
- حاولي ألا تكثري الماء لأنه يجب أن يكون كالعجين نوعا ما.
- قومي بوضعها في قوالب واتركيها تجف مدة يومين.
- أخرجيها من القوالب واتركيها تجف يومين إضافيين.
- استعمليها في المرحاض لتحصلي على نظافة أكيدة.
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أسرع حيلة لتنظيف المراحيض والتخلص من الترسبات العالقة بها

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