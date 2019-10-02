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اقتصاد

التنمية الصناعية: تسكين غير الحاصلين على وحدات الروبيكى فى المرحلة الثانية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:05 م
الهيئة العامة للتنمية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
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ولاء عبد الكريم
تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمواجهة أي مشكلات أمام مشروع الروبيكي للجلود، وتسهيل تسكين أصحاب ورش مجرى العيون غير الحاصلين على وحدات في المرحلة الأولى بمرحلة المشروع الثانية.

كشف المهندس مجدى غازى ،رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أنه يتم دراسة توفير وحدات صناعية بديلة لبعض أصحاب المدابغ والورش بمجرى العيون، اللذين لم يحصلوا على وحدات بالمرحلة الأولي للمشروع.


وقال غازى فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى أن مجموعة من أصحاب المدابغ والورش أجروا بعض التوسعات عقب أول حصر جرى للوحدات فى 2009، مما نتج عنه فارق فى المساحات بين ما هو قائم وما هو مخصص لهم فى الروبيكى.

وأوضح غازى، أنه المرحلة الثانية من الروبيكى كافية للاستيعاب غير الحاصلين على وحدات بالمشروع فى مرحلته الأولى.

وقالك مجلس الوزراء حريص على حل أى مشاكل تواجه الانتقال إلى الروبيكى سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو التسكين أو التراخيص، أو أي شئ يعيق التشغيل أو تجعل المشروع يظهر بشكل غير كامل.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تخصيص إجمالي الوحدات الإنتاجية بالمرحلة ‏الأولى لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، وبلغ عدد ‏المصانع التي بدأت التشغيل الفعلي والإنتاجية بالروبيكي قد تعدت الـ ‏‏40 مصنعًا.
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