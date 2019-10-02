تعاون بين جامعة سوهاج والغرفة التجارية لتدريب المرأة على الحرف اليدوية

قال خالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج التجارية إن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا جديدًا وكبيرًا مع جامعة سوهاج ، وإن الغرف التجارية لها دور مهم في تأهيل السيدات لدخول عالم التجارة عن طريق توفير الخامات و المدربين وعمل الاتفاقيات اللازمة مع جميع الجهات لتوفير فرص العمل من خلال السعي لتوفير أسواق لبيع هذه المنتجات بعد تدريب السيدات واكتسابهم المهارات اللازمة في هذا الشأن.



جاء ذلك في تصريحات له خلال توقيع غرفة سوهاج التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سوهاج.



وكان الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وخالد أبو الوفا ممثلًا للجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، برئاسة جيهان ربيع قد وقعا بروتوكول تعاون مشترك ينص على تدريب الفتيات من طلاب الجامعة وخارجها وكذلك ربات البيوت ، على مجموعة من الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، التي يمكن إكساب مهاراتها للفئات المستهدفة مثل الحرف النسجية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تدريب الشباب من طلاب الجامعة وخارجها على أعمال حفر وتشكيل وتطعيم الخشب، أيضًا رفع كفاءة العاملين في مجال الحرف اليدوية من خلال إكسابهم مجموعة من المهارات الحديثة التي تساعدهم على رفع جودة وكفاءة الإنتاج.



وقال رئيس جامعة سوهاج، إن التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية المختلفة يأتي إيمانًا من الجامعة بدورها في التواصل المجتمعي، وخدمة البيئة المحيطة، وسعيها لمد جسور التعاون مع كافة هذه المؤسسات، بهدف تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات التقليدية المتعارف عليها بالمجتمع.



من جانبها قالت جيهان علي ربيع، إن البروتوكول يتضمن التعاون فى عدة مجالات منها أن تقوم الجامعة بتوفير المكان المناسب، والمدربين لتدريب المشتركين البالغ عددهم 120 فتاة كمرحلة أولى، على أن تتولى الجامعة التدريب والإشراف الفنى، أما الشئون الإدارية وتسويق المنتجات الفنية ستدار من خلال الطرفين، سواء بالطرق التقليدية أو الإليكترونية.



وقالت جيهان ربيع إن مدة المشروع 6 أشهر قابلة للتجديد، على أن توفر اللجنة الخامات والأدوات والمعدات اللازمة للتشغيل، بالإضافة إلى توليها إقامة المعارض الفنية لعرض وتسويق المنتجات اليدوية ، داخل وخارج المحافظة.

