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اقتصاد

أمين صندوق غرفة القاهرة يبحث عروضا بنكية لاستثمار الاموال

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:01 م
غرفة القاهرة التجارية
غرفة القاهرة التجارية
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ولاء عبد الكريم
عقد اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا اليوم الاحد مع عدد من ممثلي البنوك المختلفة لمناقشة سبل زيادة العائد من استثمار أموال الغرفة والحصول على أكبر عائد.

ويأتي هذا الاجتماع الذي شارك فية عدد كبير من ممثلي البنوك المختلفة ضمن سلسلة الاجتماعات التي يحرص اللواء صلاح العبد علي عقدها من أجل الحصول علي أكبر إسفادة للغرفة من خلال الاستثمار الجيد لأموال التجار بها والذي يعقبها تحسين الخدمات سواء لمنتسبي الغرفة او الخدمات المجتمعية للمواطنين.

ويشارك في الاجتماع عدد كبير من موظفي الغرفة المتخصصين في الشئون المالية.

وقال( العبد ) أن الهدف من هذه الجلسات تعظيم دور الغرفة من خلال تحقيق أكبر عائد من استثمار أموالها بحيث يتم زيادة دورها في خدماتها التجارية والمجتمعية.

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