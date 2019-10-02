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اقتصاد

وفد اقتصادي ليبي يهنئ العربي برئاسة اتحاد الغرف التجارية المصرية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:56 م
المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم
استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة أمس الثلاثاء، وفد تجاري ليبي برئاسة صالح المبروك العبيدي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية.

وجاءت زيارة الوفد الليبي لتقديم التهنئة نيابة عن منتسبي اتحاد الغرف التجارية الليبية للمهندس إبراهيم العربي بعد فوزه برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وقال صالح المبروك العبيدي أنه يتمني كل التوفيق للمهندس إبراهيم العربي ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الدورة الجديدة وتحقيق مزيدًا من الإنجازات علي المستوي المحلي والعربي والإفريقي والدولي.

من جانبه أعرب المهندس إبراهيم العربي عن تقديره لهذه الزيارة ووجه شكره لنائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية والوفد المرافق له وإلى مجتمع الأعمال الليبي ككل.
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