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أخبار العالم

بوريس جونسون يحدد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:08 م
بوريس جونسون يقرر
بوريس جونسون يقرر موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
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دعاء أبوهشيمة
قال رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون: إن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

ومن القرر أن يكشف جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل صفقة جديدة، واعدا بخطة "جيدة جدا" من أجل البريكسيت.

ومن المتوقع أن يشرح جونسون، ما يصفه بأنه "اتفاق عادلة ومعقول" أثناء خطابه الرئيسي أمام مؤتمر المحافظين في مانشستر، إلى جانب طرح مقترحات جديدة بشأن قضية الحدود الأيرلندية المثيرة للجدل.

وقال "داونينج ستريت" إنه من المتوقع أيضا أن يوجه جونسون إنذارا إلى بروكسل، اليوم الأربعاء، محذرا من أنه سيخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بدون اتفاق إذا تم رفض مقترحاته.
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