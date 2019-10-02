بوريس جونسون يحدد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون: إن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.





ومن القرر أن يكشف جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل صفقة جديدة، واعدا بخطة "جيدة جدا" من أجل البريكسيت.





ومن المتوقع أن يشرح جونسون، ما يصفه بأنه "اتفاق عادلة ومعقول" أثناء خطابه الرئيسي أمام مؤتمر المحافظين في مانشستر، إلى جانب طرح مقترحات جديدة بشأن قضية الحدود الأيرلندية المثيرة للجدل.



