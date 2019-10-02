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أخبار العالم

عضو بالكونجرس الأمريكي: لبنان حليف رئيسي للولايات المتحدة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال عضو الكونجرس الأمريكي دارين لحود، إن لبنان حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية والتي تحرص على دعمه ومساعدته، مشيرا في نفس الوقت إلى أن لبنان ينبغي عليه أن يظهر للعالم أنه بإمكانه تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة، على نحو يعيد التوازن إلى البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، اليوم، لوفد من "مجموعة الدعم الأمريكية من أجل لبنان" بحضور عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية إيلينوي دارين لحود.

وأشار إلى أن المباحثات مع وزيرة الداخلية اللبنانية تناولت ملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، وسبل تقديم الدعم للاقتصاد اللبناني، مؤكدا أن هناك تحديات مرتبطة بلبنان وإصلاحات يجب أن تنفذ فيما يتعلق بمكافحة الفساد وإعادة التوازن للمالية العامة وتصحيح النظام الضريبي.

وأضاف: "حضرت إلى هنا مع زميلين من الكونجرس أحدهما عن الحزب الديمقراطي والآخر عن الحزب الجمهوري، وكلاهما من أصول لبنانية، ونحن جميعنا أعضاء في جمعية الصداقة اللبنانية - الأمريكية، ونتطلع قدما إلى نقل الرسائل إلى الولايات المتحدة، لكي نرى كيف يمكننا المساهمة في تقديم الدعم على كافة المستويات، غير أنه على لبنان من جانبه أن يظهر للعالم أن بإمكانه تنفيذ الإصلاحات والسير قدما فيها".
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