حقق أعلى معدل له منذ 2013.. خبير يوضح أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز حاجز 45.118 مليار دولار يعتبر أعلى معدل وصل له للاحتياطي منذ يونيو 2013 والتي كان 13.6 مليار دولار في هذه الفترة، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع بفارق 151 مليون دولار عن سبتمبر الماضي مقابل 44.969 مليار دولار خلال شهر أغسطس.





وأضاف خبير أسواق المال لـ"صــدى البــلد"، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر يعود إلى زيادة تدفق تحويلات المصريين بالخارج و ايرادات قناة السويس وتصدير الغاز وزيادة في تصدير الحاصلات الزراعية وبالإضافة إلى حصيلة بيع السندات الحكومية واستلام الشريحة الاخيره من قرض صندوق النقد الدولي والمقدر بـ 12 مليار دولار.





وارتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلي 45.12 مليار دولار بزيادة بلغت 151 مليون دولار مقارنة بما كان عليه خلال الشهر السابق عليه أغسطس.





كشف البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، عن أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بمعدلات غير مسبوقة منذ عام 2013 بما يعادل نحو 150%.





كان الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية أغسطس الماضي قد سجل 44.969 مليار دولار.



