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محافظات

توزيع 6 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بـ 44 قرية في المنيا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:45 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلنت محافظة المنيا توزيع 6 أطنان من اللحوم مقدمة من وزارة الأوقاف للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تجاه أبناء الوطن.

وأشاد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بجهود الوزارة في دعم المناطق الأشد فقرا وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل.

من جانبه، أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، أن التوزيع يستهدف 44 قرية على مستوى المحافظة ، مؤكدا أن المديرية تعمل بجانب كافة المؤسسات الحكومية من أجل رفعة الوطن ولصالح المواطنين بما يخفف عن كاهلهم ولن تألو جهدًا في العطاء بكافة المجالات التي تعمل بها من أجل هذا الوطن.
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