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اقتصاد

101 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات في السعودية ومصر بنهاية يونيو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:49 م
درهم
درهم
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أ ش أ
ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر إلى 101 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 2019 بزيادة نسبتها 24.7 % مقارنة بـ 81 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2018.

وذكرت وكالة أنباء الأمارات أن استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر تشكل نحو 18% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية، وذلك وفقا للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي والتي أظهرت أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تأتي بالمركز الأول وبقيمة 61.3 مليار درهم.

وكشفت تلك الإحصائيات أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام فيما زادت قيمتها في مصر إلى نحو 47.5 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

ومن بين أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية جاءت السعودية بواقع 6.6 مليار درهم 14.2% ومصر بواقع 4.1 مليار9.5% وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم 6.3%.

وسجلت السعودية أعلى زيادة على أساس سنوي بواقع 19 مليار درهم بنسبة 54.9% تليها مصر 13 مليار درهم، 37.7% ثم المملكة المتحدة 11.1 مليار درهم 22.1%.

تجدر الإشارة إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يعد الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ومع نهاية سبتمبر 2018 بلغ إجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم تقريبا حسب الإحصائيات الرسمية.
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