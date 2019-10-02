أستاذ الاقتصاد: الاهتمام بالمواطن أحد أهم ركائز رؤية مصر 2030.. فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، إن الاهتمام بالمواطن المصري يعد أحد وأهم ركائز رؤية مصر 2030 و لكن هذا الإستثمار يمر بشروط ضرورية أهمها وجود هيكل اقتصادي سليم.



وأوضح عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة "الأولى" أن من بداية الفترة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الحكومة في فتح ملفات الاستثمار في البشر .



وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه تم إطلاق برنامج تغيير في نظام التعليم بالكامل، مشيدا بجهود الحكومة تجاة المواطنين فى تحليل فيرس سي و السمنة وباقي المباردات الأخرى.