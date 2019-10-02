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أخبار البلد

مسئولو شارع 306 بالدقي: إقامة احتفالية كبرى غدا بحضور أبطال أكتوبر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:54 م
صدى البلد
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القسم الميدانى
أكد مسؤولو موقع شارع 306، بالدقى، بشارع وزارة الزراعة أمام متحف الزراعة، أنهم يرحبون بزواره يوميًا، عقب افتتاحه غدا الخميس.

ويعد "شارع 306"، مشروع مصري أسسته "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية، بإنشاء شركة "أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة"، وهو شارع للمشروعات الشبابية المتجهين نحو عربات الأكلات السريعة والمشروبات، ويحاول كل منهم إظهار أفضل ما لديه.

وقال مصطفى الجمل المستشار الإعلامي لشركة أسواق مصر اكسبريس المسئولة عن تنفيذ المشروعات في "شارع 306" إنه سيتم إقامة حفل افتتاح كبير غدا الخميس، يضم عدد من الشخصيات العامة وعلى رأسها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأوضح الجمل أنه من المقرر أن يتم تفقد الوحدات والأكشاك المتواجدة بالشارع للوقوف على مدى جاهزيتها للمواطنين وجودة المنتجات، ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفالية ايضا عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر ونواب البرلمان.
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