لمواجهة السحابة السوداء..تحرير 54 محضرا لحرق قش الأرز بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة بضرورة مواجهة ظاهرة السحابة السوداء والحرب ضد المخالفين وتحرير محاضر لهم للحد من تلك الظاهرة وخاصة أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام تبلغ 275 ألفا و542 فدانا بنطاق دائرة المحافظة.



وأكد المحافظ ضرورة تذليل كافة العقبات امام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول بإعتباره ثروة زراعية وقومية هامة مشددًا علي بذل كافة الجهود اللازمة و التنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.



ومن جانبه فقد أكد المهندس علاء عفيفي مدير مديرية الزراعة بالشرقية أنه تم تجهيز نقاط التجميع بنطاق المحافظة لإستلام وكبس 551084 طن قش الأرز من المزارعين مشيرا الي انه تم الإنتهاء من حصاد 124 ألفا و381 فدان أرز ، وكبس وتجميع 80 ألف طن قش أرز منذ بدء موسم حصاد محصول الأرز حتي الأن.



وأشار "عفيفي" إلي أنه تم تحرير 54 محضر مخالفات و جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية و اتباع كافة السبل لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث والحفاظ علي نظافة البيئة.