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محافظات

ترتيبات خاصة لاحتفال المنيا بذكرى انتصارات أكتوبر الأحد المقبل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تحتفل محافظة المنيا يوم الأحد المقبل، بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري ومديريات الشباب والرياضة والثقافة ، لخلق يوم احتفالي ممزوج بروعة النصر وحب الوطن.

ويقوم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وزيارة منطقة تجنيد وتعبئة المنيا لتقديم التهنئة لكافة ضباط وجنود المنطقة.

وعقد المحافظ اجتماعا لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاحتفال في هذه المناسبة الغالية على نفوس الجميع ، حيث اعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأهالي المنيا، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء على كافة ربوع مصر، وأن يوفق القادة والمسئولين لما فيه مصلحة البلاد والعباد ولما يحبه ويرضاه.

ويضم برنامج الاحتفال تنظيم احتفالية كبري على المسرح الروماني بكورنيش النيل، تخليدًا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة انتصار العزة والكرامة والشرف بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية وبحضور عدد كبير من الشباب والأهالي.

من جانبه، قال مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن الاحتفالية ستضم عددا من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة لقصر ثقافة المنيا، منها فنون شعبية "طلائع" واوبريت النصر، وكورال الأطفال بقيادة "عصام الشاذلي"، مجموعة من الاغانى الوطنية، عرض فيلم تسجيلي "أيام لا تنسى"، وفقرة للفنان محمد صلاح.
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