جرينبلات يكشف عن أسباب استقالته لأول مرة

كشف جيسون جرينبلات، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط لأول مرة عن أسباب استقالته وذلك خلال لقاء له على صحيفة "الشرق الأوسط".



وقالت الصحيفة إن أيام أو أسابيع قليلة ويغادر جيسون جرينبلات، مكتبه في البيت الأبيض، وسط غيوم قاتمة تشير إلى توجه لدى الإدارة لتأجيل طرح الشق السياسي مما يعرف بـ صفقة القرن لأجل غير مسمى.



وأكد جرنبيلات أن قرار استقالته لم يكن مفاجئًا، وقال "فقد كانت أدرس، أنا وعائلتي، هذا القرار لفترة طويلة، وكنت أنوي ترك المنصب منذ عامين، لأنه من الصعب البقاء بعيدًا عن عائلتي معظم أيام الأسبوع، لذا لم يكن الرحيل مفاجئًا. وكان من بين مسؤولياتي الأساسية درس الصراع، والتوصل إلى رؤية مع زملائي في العمل، وتثقيف الناس حول الصراع، وتغيير طريقة التعامل مع الصراع الذي كان يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لنا. وتضمن دوري أيضًا التقريب بين إسرائيل والعالم العربي، وهو أمر كان يصعب تخيل حدوثه قبل عام ونصف العام، والفضل يرجع بالتأكيد إلى إدارة ترمب وكل القادة العرب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لقد درسنا الصراع، وأكملنا رؤيتنا للسلام، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بالانتقال".



وتابع جرنبيلات أن قرار استقالته ليس له علاقة بصفقة القرن وقال "أن قرار الرحيل مرتبط بأسرتي، فأنا أب، ولديّ مسؤوليات، وفخور بما أنجزته وأتركه في أيدٍ أمينة مع جاريد كوشنر وديفيد فريدمان وبراين هوك وآفي بيركوفيتش وآخرين، وهو لا يزال جهدًا جماعيًا، وأتطلع إلى دعمهم وأنا خارج الحكومة".