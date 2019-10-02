محمد يحيى يشيد بشباب يد الأهلي بعد الفوز على سموحة: قدمتم مباراة قوية

أشاد محمد يحيى، مدرب فريق الشباب لكرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي، بالمستوى الذي قدمه اللاعبون بعد الفوز على سموحة بنتيجة 31-24 في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.



وأوضح أن اللاعبين قدموا مباراة قوية رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق والتزموا بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، وهو ما ساعد على تحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في البطولة.



وأشار يحيى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مواجهات قوية في بطلوة الدوري نظرا لارتفاع مستوي المنافسين وتصاعد أدائهم، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير اداء لاعبي الاهلي وعلاج أي أخطاء تظهر خلال المباريات.