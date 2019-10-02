بوتين يكشف مساعي فرنسا لحل الأزمة بين واشنطن وطهران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فرنسا حاولت ترتيب اجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لكن المساعي فشلت لأن طهران تريد رفع العقوبات؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل لها.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن روحاني، اليوم الأربعاء، موافقة طهران على المشروع الفرنسي لحل الأزمة مع واشنطن، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي من أفشلت هذا المشروع.



وقال الرئيس الإيراني، خلال كلمة له في اجتماع الحكومة: "يجب أن ترفع أمريكا أولا كافة العقوبات عن طهران. وبعد ذلك، تبدأ الجمهورية الإيرانية بتصدير النفط واستلام عوائدها حينهاا تعود العلاقات طبيعية"؛ بحسب وكالة "سبوتنيك".



وتابع الرئيس الإيراني: "قلنا لفرنسا أننا نوافق على المشروع ولكننا نخالفكم على التفاصيل".