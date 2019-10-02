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رياضة

محمد مصيلحي يطمئن على لاعبي طائرة الأهلي الدوليين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، على التواصل مع مجموعة اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم باليابان للاطمئنان عليهم والشد من أزرهم.

وقام مصيلحي بتهنئة اللاعبين بعد فوز المنتخب المصري على كل من المنتخبين الاسترالي والإيراني ، في البطولة المقامة حاليًا في اليابان، متمنيًا استمرار الأداء الجيد ومواصلة تحقيق الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

والمعروف أن المنتخب الوطني المصري المشارك في بطولة كأس العالم باليابان يضم في صفوفه ٧ لاعبين من الأهلي وهم عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح ومحمد عادل وأحمد عبدالعال وعبدالرحمن سعودي وحسام يوسف وأحمد سعيد.
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