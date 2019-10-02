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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يفجر مفاجأة حول إجراءات عزل ترامب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:55 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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شريف سيد
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أنه كان في نفس المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، والتي تسببت في انطلاق إجراءات عزل دونالد ترامب من منصبه.

وقال بومبيو، ردًا على تساءل حول تعليقه على المكالمة: "كنت مشارك في هذه المكالمة"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الإيطالي في روما.

وأضاف بومبيو: "أنني وزير خارجية للولايات المتحدة منذ عام ونصف، وأعرف جيدًا السياسة الأمريكية فيما يخص التعامل بإحترام مع أوكرانيا، . لقد كانت متسقة بشكل ملحوظ ، وسوف نستمر في دفع هذه المجموعة من النتائج".

وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، دعت إلى بدء إجراءات عزل ترامب من منصبه، بسبب ممارسته ضغوط على نظيره الأوكراني نظير التحقيق مع نجل مرشح الرئاسة الأمريكية الأخر جو بايدن.
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