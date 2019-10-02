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تعليم

سفيرة فنلندا بالقاهرة: المساواة والإنصاف والعدل من أهم مكونات العملية التعليمية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:29 م
السفيرة لاورا كانسيكاس
السفيرة لاورا كانسيكاس ديبرايس، سفيرة فنلندا بالقاهرة
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ياســـمين بدوي
انعقدت صباح اليوم، الأربعاء، ندوة "التعليم الدامج: التجربة الفنلندية"، وذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والسفيرة لاورا كانسيكاس ديبرايس، سفيرة فنلندا بالقاهرة، والدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة.

تأتي هذ الندوة استنادًا لجهود الحكومة المصرية في الدفع بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للأمام، وتطبيقًا لاستراتيجية قطاع التعليم الجديدة، وتهدف الندوة إلى عرض ومشاركة المعرفة والخبرة الفنلندية في تنمية القواعد وتدريب المدرسين في مجال التعليم الشامل.

وقالت السفيرة الفنلندية لدى القاهرة لاورا كانسيكاس ديبرايس، في كلمتها، إن المساواة والإنصاف والعدل في التعليم هم من أهم مكونات العملية التعليمية، حيث لا بد أن يكون هناك حق لكل طفل في الحصول على تعليم ذي جودة، بما في ذلك التلاميذ ذوو الهمم.

وأضافت السفيرة الفنلندية أنها سعيدة باستضافة ثلاثة خبراء فنلنديين بالقاهرة لتبادل أوجه المشاركة بين البلدين لدمج ذوي الهمم في العملية التعليمية.
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