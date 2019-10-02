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تعليم

التعليم: نحرص على دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:59 م
نائب وزير التربية
نائب وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الدولة تولي اهتمام غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في مختلف المجالات الحياتية.

وقال مجاهد، في كلمته اليوم خلال ندوة "التعليم الدامج: التجربة الفنلندية": "إن هذا يظهر جليًا عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعد تقديرًا من القيادة السياسية لحقوق ذوي الهمم كي يعيشوا بكرامة وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية."

وأثنى مجاهد على القدرة والتحدي الذي يتمتع به ذوي الهمم حيث أن هناك من أبهر العالم وأصبح صورة مشرفة لمصر في البطولات العالمية بإحراز الميداليات.

وأكمل مجاهد بالتحدث عن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائلًا أن الوزارة تسعى لتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لصالح دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس.

وأضاف مجاهد أن الوزارة تهتم بتوفير أوجه الرعاية الشاملة لطالب الدمج بمدارس التعليم العام والتعليم الفني، ذلك بالإضافة إلى تأهيل المعلمين والأخصائيين ومديري المدارس على خصائص ذوي الهمم وتدريب المعلمين وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة وتوفير نسخة من المناهج لنظام التعليم الجديد 2.0 للطلاب من ذوي الهمم وتوظيف محتوى يتناسب مع الاعاقات المختلفة على بنك المعرفة المصري.

تأتي هذ الندوة استنادًا لجهود الحكومة المصرية في الدفع بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للأمام، وتطبيقًا لاستراتيجية قطاع التعليم الجديدة. وتهدف الندوة إلى عرض ومشاركة المعرفة والخبرة الفنلندية في تنمية القواعد وتدريب المدرسين في مجال التعليم الشامل.
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