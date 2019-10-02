صندوق ‎زمالة المعلمين يوافق على إنشاء مرصد إعلامي

وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص باعضاء نقابة المهن التعليمة "صندوق الزمالة" ، برئاسة خلف الزناتي رئيس مجلس ادارة الصندوق ونقيب المعلمين،على الدراسة المقدمة من شركة الفا كابيتال لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية بخصوص افضل طرق تُدر أكبر عائد مالي على الصندوق .



جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة.



كما وافق مجلس الادارة خلال اجتماعه على انشاء مرصد اعلامي للصندوق ، لدراسة ونشر كل ما يهم المعلمين من قضايا وموضوعات، وشرح وجهة نظر النقابة وصندوق الزمالة والاتصال بجميع اجهزة الاعلام والرد على ما يستثار بهذا الخصوص.‎