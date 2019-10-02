صندوق ‎زمالة المعلمين يوافق على إنشاء مرصد إعلامي

وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص باعضاء نقابة المهن التعليمة "صندوق الزمالة" ، برئاسة خلف الزناتي رئيس مجلس ادارة الصندوق ونقيب المعلمين،على الدراسة المقدمة من شركة الفا كابيتال لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية بخصوص افضل طرق تُدر أكبر عائد مالي على الصندوق .
جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة.
كما وافق مجلس الادارة خلال اجتماعه على انشاء مرصد اعلامي للصندوق ، لدراسة ونشر كل ما يهم المعلمين من قضايا وموضوعات، وشرح وجهة نظر النقابة وصندوق الزمالة والاتصال بجميع اجهزة الاعلام والرد على ما يستثار بهذا الخصوص.
جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة.
كما وافق مجلس الادارة خلال اجتماعه على انشاء مرصد اعلامي للصندوق ، لدراسة ونشر كل ما يهم المعلمين من قضايا وموضوعات، وشرح وجهة نظر النقابة وصندوق الزمالة والاتصال بجميع اجهزة الاعلام والرد على ما يستثار بهذا الخصوص.