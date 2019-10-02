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أخبار البلد

صندوق ‎زمالة المعلمين يوافق على إنشاء مرصد إعلامي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:04 م
نقابة المهن التعليمية
نقابة المهن التعليمية
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شيماء مجدى
وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص باعضاء نقابة المهن التعليمة "صندوق الزمالة" ، برئاسة خلف الزناتي رئيس مجلس ادارة الصندوق ونقيب المعلمين،على الدراسة المقدمة من شركة الفا كابيتال لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية بخصوص افضل طرق تُدر أكبر عائد مالي على الصندوق .

جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة.

كما وافق مجلس الادارة خلال اجتماعه على انشاء مرصد اعلامي للصندوق ، لدراسة ونشر كل ما يهم المعلمين من قضايا وموضوعات، وشرح وجهة نظر النقابة وصندوق الزمالة والاتصال بجميع اجهزة الاعلام والرد على ما يستثار بهذا الخصوص.‎
صندوق ‎زمالة المعلمين يوافق على إنشاء مرصد إعلامي
صندوق ‎زمالة المعلمين يوافق على إنشاء مرصد إعلامي
صندوق ‎زمالة المعلمين يوافق على إنشاء مرصد إعلامي
صندوق ‎زمالة المعلمين يوافق على إنشاء مرصد إعلامي
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