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فن

عيون القلب.. جنات تظهر مع ابنتها للمرة الأولى.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:38 م
جنات
جنات
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة جنات، مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برفقة ابنتها "جنات"، وذلك للمرة الأولى.

وعلقت جنات في الفيديو قائلة: "الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف، اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة".

وحرصت جنات على غناء "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة.

يذكر أن آخر أعمال جنات مهيد، كان تتر مسلسل "كارمن" الذي تم عرضه في فبراير الماضي، وهو أغنية حملت اسم "لسه هتحلى"، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.
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