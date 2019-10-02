بهذه الطريقة.. كيف نجح المواطنون في تخفيض استهلاكهم من المياه.. فيديو

قال اللواء مهندس حسن عبد الغنى، المتحدث الرسمى باسم شركة المياه والصرف الصحى، إن معدل النجاح الحقيقى للشركة يعتمد على طرق تقليل الأعباء عن المواطنين.



وكشف المتحدث الرسمى باسم شركة المياه والصرف الصحى، عن خفض الاستهلاك اليومى للمواطن عن طريق تبنى الأخير ثقافة ترشيد المياه، لافتا إلى أن تكلفة التعداد العادى 600 جنيه، أما العداد بالكارت الذكى فيبلغ 1400 جنيه.



وأوضح المتحدث الرسمى باسم شركة المياه والصرف الصحى، أن الشركة تواكب التطوير عن طريق تثبيت استخدام العدادات التقليدية، عبارة عن 10 أدوار جميعها مشتركة فى عداد واحد عن طريق قراءة العداد وتقسيم قيمة الفاتورة على أعداد المشتركين.



وأكد المتحدث الرسمى باسم شركة المياه والصرف الصحى، أن الشركة طرحت فكرة التقديم على عداد منفصل عن طريق مراكز خدمة العملاء والتى أحدثت طفرة مؤخرا لسرعة تلبية خدمات المواطن، لافتا إلى أن استهلاك العداد المنفصل هو الفعلى عن طريق ترشيد ثقافة المياه.