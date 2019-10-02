Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بهذه الطريقة.. كيف نجح المواطنون في تخفيض استهلاكهم من المياه.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:38 م
ترشيد المياه
ترشيد المياه
Advertisements
شيرين عادل
قال اللواء مهندس حسن عبد الغنى، المتحدث الرسمى باسم شركة المياه والصرف الصحى، إن معدل النجاح الحقيقى للشركة يعتمد على طرق تقليل الأعباء عن المواطنين.

وكشف المتحدث الرسمى باسم شركة المياه والصرف الصحى، عن خفض الاستهلاك اليومى للمواطن عن طريق تبنى الأخير ثقافة ترشيد المياه، لافتا إلى أن تكلفة التعداد العادى 600 جنيه، أما العداد بالكارت الذكى فيبلغ 1400 جنيه.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم شركة المياه والصرف الصحى، أن الشركة تواكب التطوير عن طريق تثبيت استخدام العدادات التقليدية، عبارة عن 10 أدوار جميعها مشتركة فى عداد واحد عن طريق قراءة العداد وتقسيم قيمة الفاتورة على أعداد المشتركين.

وأكد المتحدث الرسمى باسم شركة المياه والصرف الصحى، أن الشركة طرحت فكرة التقديم على عداد منفصل عن طريق مراكز خدمة العملاء والتى أحدثت طفرة مؤخرا لسرعة تلبية خدمات المواطن، لافتا إلى أن استهلاك العداد المنفصل هو الفعلى عن طريق ترشيد ثقافة المياه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسعار السيارات في مصر من التوكيلات بتحديث اليوم.. تفاصيل

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي

مهر الزوجة .. علي جمعة يكشف عن خطأ شائع يقع فيه الآباء

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر 2-10-2019

أول مهمة رسمية لـ حسام البدري ومحمد بركات.. تعرف عليها

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

بعد آخر تخفيض.. أرخص سيارة في مصر موديل 2020.. تفاصيل ومواصفات

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

بشرى سارة.. استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة.. وعقوبة على نفاد البنزين في قانون المرور الجديد

تعليق صادم من أحمد حسن على تجاوزات مرتضى منصور ضد الخطيب

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للإعاقة: رؤية مصر للتنمية المستدامة تظهر في الاهتمام بالتعليم.. صور

معرض الآثار الغارقة يصل الى ولاية كاليفورنيا الأمريكية..صور

مجهولون يشوهون السور التاريخي لكورنيش الإسكندرية والحي يبدأ تنظيفه.. صور