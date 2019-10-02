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محافظات

«بلدي آمنة» حملة طرق أبواب في البحر الأحمر للتوعية بخطر الشائعات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:31 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
نظم فرع المجلس القومى للمرأة، بالبحر الأحمر، عدة حملات طرق الأبواب، بمدن المحافظة المختلفة، بدأ من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا لتوعية السيدات بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف أمن مصر القومي وشعبها العظيم. 

وأطلقت الحملة من خلال مجموعات العمل التى تم تشكيلها من أعضاء فرع مجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر والمتطوعين والرائدات الريفيات والتى تناولت شرح أهداف ورسائل الحملة تحت شعار "بلدى أمانة". 

وأعلنت الدكتورة رباب زمزمي، مقررة المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر أن الحملة استهدفت جميع مدن المحافظة على مدار 3 أيام حيث تم استهداف آلاف السيدات والرجال أيضا خلال أيام الحملة، المستمرة حتى نهاية شهر أكتوبر. 

َوقالت تم عقد ندوات توعية بينها ندوة بجمعية الهلال الأحمر المصرى بمنطقة الهلال فى بمدينة الغردقة، وتحدثت خلالها هناء جمال الدين مسئولة مكتب الشكاوى بفرع المجلس عن رسائل وأهداف الحملة بتوعية السيدات بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار وأمن وسلامة البلاد وعن دور كل سيدة فى تربية ابنائها على حب مصر الوطن الكبير. 

وأضافت تم التعريف بمكتب الشكاوى والخدمات التى يقدمها فرع المجلس بالمحافظة وأنواع الشكاوى التى تقع ضمن اختصاص المكتب وعن الدعم القانونى مجانا للسيدات وتم الرد على العديد من الإستشارات القانونية من قبل المشاركين في الندوات وذلك من خلال متخصصين.

وشهدت مدينة مرسى علم جنوباالبحر الأحمر عدد من الندوات التي قامت بها مجموعات العمل التى تم تشكيلها من خلال أعضاء فرع المجلس والمتطوعين والرائدات الريفيات والتى تناولت توضيح أهداف ورسائل الحمل بعدة مناطق متفرقه بمدينة مرسى علم حيث تم استهداف ميئات السيدات والرجال. 

وتناولت الحملة التوعيه بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من ثورة التنمية وعمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات إضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى فى البلاد، وأهمية دور سيدات مصر فى حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقرار الوطن. 

فيما شهدت مدينة القصير، استهداف قرابة 550 سيدة خلال اليوم الثالث من الحملة في ربوع المدينة المختلفة، وتم عقد ندوة على هامش الحملة بالوحدة المحلية لمدينة القصير بحضور المهندس صفوت الجمل سكرتير المدينة والدكتور ياسر خليل، وحنان فاروق عضوا فرع المجلس وتناولت الندوة أهداف حملة بلدى أمانة والمخاطر التى تحدق بالوطن جراء الشاعات والاكاذيب المغلوطة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
«بلدي آمنة» حملة طرق أبواب في البحر الأحمر للتوعية بخطر الشائعات
«بلدي آمنة» حملة طرق أبواب في البحر الأحمر للتوعية بخطر الشائعات
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