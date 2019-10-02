التعليم الفني طريق شمال سيناء إلى التنمية.. تفعيل مشروع رأس المال الدائم بـ3 ملايين جنيه وفي 8 مدارس صناعية وزراعية وفندقية وزخرفية

- خدمات متميزة للتعليم الفني في شمال سيناء

- تفعيل مشروع رأس المال الدائم في المدارس الفنية بــ 3 ملايين جنيه

- تنفيذ المشروع في 8 مدارس صناعية وزراعية وفندقية وزخرفية

- التعليم الفني يشارك في التنمية ودوره فعال في خدمة البيئة



أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء عبد العزيز عطية حسانين أهمية دعم العملية التعليمية بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة باعتباره مشاركا في التنمية وداعما لها، مشيرا إلى دوره الفعال في خدمة البيئة من خلال توفير احتياجاتها من التخصصات المختلفة، ومعارضة المتنوعة ومنتجاته المتميزة.



وتم تفعيل مشروع رأس المال الدائم في المدارس الفنية بمحافظة شمال سيناء ، بنحو 3 ملايين جنيه خلال العام الماضي .



وتقوم مدارس التعليم الفني بتقديم خدمات متميزة للمنطقة من حيث منتجاتها ذات الجودة وأسعارها المناسبة، وذلك من خلال مشروع رأس المال الجاري تنفيذه في مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة .



ويضم التعليم الفني في شمال سيناء 30 مدرسة موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة منها :15 مدرسة صناعية،9 مدارس تجارية،4 مدارس زراعية ، ومدرستين فندقيتين ،ويصل عدد الطلاب إلى 11 ألفا و 147 طالبا وطالبة.



وأشار حسين سلامة عرادة وكيل مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء إلى أن التعليم الفني مشارك أساسي في التنمية ويهدف إلى بث روح المنافسة بين الطلاب وتوجيه الطاقات والإمكانات نحو الإنتاج المثمر وتغيير النظرة المجتمعية إلى التعليم الفني وكسب ثقة المجتمع المحيط وتنمية الشخصية والاعتزاز بالنفس، إلى جانب تحقيق الربط بين مدارس التعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني، وفتح أسواق محلية لمنتجات المدارس.



وأكد ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن هناك مشروع رأس المال المستمر والدائم في مدارس التعليم الفني بالمحافظة وبدعم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأشار الى انه تم تنفيذه في 8 مدارس صناعية وزراعية وفندقية باشتراك مدارس: آل الشوربجي الزخرفية بالعريش، الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات بالعريش، الشهيد محمد سمير شراب الصناعية العسكرية بنين بالعريش، أبو بكر الصديق المهنية بالعريش، بئر العبد الصناعية المشتركة، الشهيد محمد أيمن بكير الزراعية بالعريش، ومدرسة عوت الله سليمان زايد الزراعية في قاطية ببئر العبد، إلى جانب المدرسة الفندقية بالعريش.



وأعلن أن إنتاج المدارس الصناعية يشمل: الأثاث المنزلي والمكتبي والملابس والأقمشة المتنوعة ومراكب الصيد والمجسمات وأدوات المعمار واللوحات الفنية ومنتجات البيئة والحرف اليدوية المتنوعة، ويشمل إنتاج المدارس الزراعية: اللحوم و الدواجن والسمان والألبان ومنتجاتها من جبن وزبادي والصناعات الغذائية والمخللات والمربات والعصائر وزيت الزيتون وغيرها.. كما تشمل منتجات المدرسة الفندقية المخبوزات والحلوى ومنتجات غذائية متنوعة.

