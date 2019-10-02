كاميرات المراقبة كشفت المستور.. شاب يشعل النار في سيارة داخل موقف ويهرب.. فيديو

عرضت قناة «روسيا اليوم» فيديو بعنوان « مخرّب يضرم النار في سيارة».



وظهر في الفيديو رجل ملثم يدخل موقف للسيارات «جراج» بحي جانجالين بالعاصمة الاسترالية كانبرا، ويقوم بعمل ثقب في إطار إحدى السيارات بداخلة.



ورصدت كاميرات المراقبة أفعال الشاب المخربة وهو يضع مادة سريعة الاشتعال على نفس السيارة ثم أشعل النيران فيها وفر هاربا خوفا من أن يراه أحد.



ونشرت شرطة المدينة مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة، لعل أحدا من الجمهور يتمكن من التعرف على الجاني، الذي استقل سيارة بعد ارتكابه الجريمة، وهرب فيها بصحبة آخرين، في سعيها لتحديد هوية الجاني ومن ساعده على ارتكاب الجريمة.