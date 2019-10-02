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رياضة

كانو سبورت يشيد بحفاوة استقبال الأهلي ويجدد طلب عقد اتفاقية توأمة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تلقى طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اتصالات هاتفية من مسئولي كانو سبورت وجهوا له الشكر علي حسن الضيافة والاستقبال التي حظيت به البعثة خلال تواجدها في القاهرة، واثني بطل غينيا الإستوائية علي ما لاقوه خلال تواجدهم بالقلعة الحمراء والعلاقات المتميزة التي صارت بين الطرفين.

وقال وفد غينيا الإستوائية خلال جلسه جمعتهم بطارق قنديل قبل مغادرتهم للقاهرة أنهم وجدوا حفاوة بالغة في مصر ولم يقصر الأهلي في تلبية كل متطلباتهم، وأضافوا أنهم شعروا وكأنهم في بلدهم الثاني ولديهم تقدير خاص لما وجدوا في بلد الأمن والامان واكنت مشاركتهم بمثابة الخبرة للنسخ المقبلة خاصة انهم خرجوا في مواجهة نادي القرن الأفريقي وأفضل أندية القارة.

وجدد الوفد الغيني طلبهم بإتفاقية تؤامة مع النادي الأهلي في الإستفادة من خبرات النادي العريق وهو ما سوف يتم بحثه خلال الأيام القليلة المقبلة من جانب القلعة الحمراء وهناك موافقة مبدئية من رئيس النادي محمود الخطيب علي هذا الأمر
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