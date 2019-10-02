العراق على صفيح ساخن .. ما علاقة إيران بإحتجاجات بغداد؟

شهدت مناطق متفرقة فى العاصمة العراقية بغداد ومدن عراقية أخري موجة احتجاجات واسعة مطالبين بحق التغيير للأوضاع المعيشية ووقف نزبف الفساد الذى طالهم .



ولعل هذه الإحتجاجات التى اندلعت أمس فى يومها الأول ليست الأولى من نوعها منذ أن تولى رئيس الحكومة العراقية الحالى عبد العادل المهدى لكن اكتسبت طابعا جديدا هذه المرة برفع سقف مطالبهم برفع الوصاية الإيرانية على القرارات العراقية،



وتجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن قرب ساحة التحرير، بعد تدفق أعداد كبيرة للميادين ودعوات المتظاهرات لمليونية لإسقاط النظام وسط أصوات إطلاق نار في ساحة الطيران وسط بغداد، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على المتظاهرين، مما أسفر عن عدد من الإصابات وسط المتظاهرين.



وكانت قوات الأمن العراقية قد أطلقت النار في الهواء لتفريق تظاهرات جديدة في بغداد فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، بانطلاق تظاهرة سلمية في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد. يأتي ذلك فيما انتشر الجيش العراقي، فجر الأربعاء، في شوارع الناصرية لدعم قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين.



ودعا الرئيس العراقي برهم صالح والأمم المتحدة، قوات الأمن إلى ضبط النفس غداة مقتل متظاهرين اثنين في أعمال عنف حمل رئيس الوزراء والقوات الأمنية مسؤوليتها إلى "مندسين".



إزاء ذلك، قال المحلل السياسي الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الاحتجاجات العراقية تركز على البعد الخدمى بهدف تلبية مطالب شعبية وفئوية فى ضوء عدم شعور الشعب العراقى بالرضا عن أداء الحكومة بحسب رؤيتهم وشعورهم بعدم نجاح الحكومة فى تلبية احتياجاتهم من جهة ومن جهة أخري لتفشي الفساد .



وأضاف "فهمى"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه المطالب لم تقف عن حد المطالب الشعبية الممثلة فى وظائف للشباب ورفع المستوى المعيشى وغيره بل امتدت المطالبات بعدم تدخل الأحزاب والتكتلات السياسية فى دور الحكومة والذى يغلب عليها التأثير الإيرانى بوضوح.



ولفت "المحلل السياسي"، إلى أن الجديد فى هذه الاحتجاجات الخروج بفكرة إنشاء مجلس خدمة اتحادى معنى إيجاد فرص عمل للشباب فى ظل البطالة التى تمثل معدلات كبيرة فى العراق فضلًا عن تقديم الخدمات لأفراد المجتمع العراقى.

