الرئيس الروسي يكشف حقيقة ضلوع إيران في هجمات أرامكو بالسعودية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك دليل على مسؤولية إيران عن هجمات على منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على ضلوع طهران.



وذكر بوتين في مؤتمر عن الطاقة بموسكو أن فرنسا حاولت ترتيب اجتماع بين الرئيسين الإيراني والأمريكي عقب الهجوم لكن المساعي فشلت لأن طهران تريد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.



وكانت الولايات المتحدة أكدت وقوف إيران وراء الهجمات التي تعرضت لها منشأت نفطية تابعة لشركة أرامكو، وذلك عبر طائرات بدون طيار وصواريخ.