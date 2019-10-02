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أخبار العالم

ليبرمان يكشف حقيقة الذهاب لـ انتخابات ثالثة فى إسرائيل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:40 م
ليبرمان يكشف حقيقة
ليبرمان يكشف حقيقة الذهاب لـ انتخابات ثالثة فى إسرائيل
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سمر صالح
قال عضو الكنيست رئيس حزب إسرائيل أفيجدور ليبرمان، إن آخر شيء تحتاجه البلاد اليوم هو جولة ثالثة من الانتخابات وفقًا لما أوردت صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف ليبرمان: "يبدو أنه حتى لو أجريت انتخابات جديدة، فلن تتغير الخريطة السياسية بشكل كبير، لذلك علينا التوصل إلى حل بذكاء وترك كل الاعتبارات الشخصية والأنا جانبا".

وأشار إلى أنه لا يزال بالإمكان المضي قدمًا في حكومة مع الليكود وأزرق وأبيض، والذهاب إلى ما هو أبعد بكثير مما رأيناه حتى الآن.

ونوه بأنه إذا لم يتم التوصل إلى حل لتشكيل الحكومة حتى عيد الغفران، فإن حزب إسرائيل بيتنا سيقدم اقتراحه الخاص بشأن الحكومة للحزبين.
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