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أخبار العالم

لهذا السبب.. وزارة الاتصالات العراقية تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:38 م
وزارة الاتصالات العراقية
وزارة الاتصالات العراقية تحجب مواقع التواصل الاجتماعي
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قسم الخارجي
قررت وزارة الإتصالات العراقية، اليوم الأربعاء، حجب مواقع التواصل الاجتماعي عن البلاد للحد من التظاهرات التي تشهدها.

منذ أمس، اندلعت التظاهرات في العراق، والتي كانت حصيلتها بعد مواجهات حامية بين المتظاهرين وقوات الأمن، 3 قتلى وعشرات المصابين الذين فاقوا الـ200، وذلك في أحدث تجددٍ للنشاط الشعبي ضد الحكومة.

وبحسب سكاي نيوز، اندلعت، صباح اليوم، مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب العراقية في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير ببغداد، في معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقبلها بساعات بسيطة صباح الأربعاء، وقع إطلاق نار كثيف في محيط ساحة التحرير وسط بغداد، التي شهدت يوم أمس مظاهرات دامية.

وجرى قطع الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة ديالي بعد خروج تظاهرات شعبية في منطقة الشعب، منددة بقمع تظاهرات ساحة التحرير.
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