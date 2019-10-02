معجون الأسنان أبرزها.. 3 طرق غير متوقعة لإزالة رائحة البصل من اليد

تعاني الكثير من السيدات عند طهيها للطعام من رائحة البصل والثوم التي تلتصق بيدها لفترة طويلة حتى بعد غسلها بالماء والصابون لمرات عديدة، فنقدم 3 طرق لإزالة الرائحة نهائيًا من اليد، وفقًا لموقع “wikihow”.



الطريقة الأولى

* مزج ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقة كبيرة من الصابون في وعاء.

* قم بفرك الخليط على يديك عدة مرات من الامام والخلف وبين الاصابع.

* بعد الفرك عن طريق اليد، استخدم ملعقة معدنية لكسر جزئيات البصل المكونة على اليد.

* اشطف يديك بالماء النظيف وقومي بتجفيفها للتأكد من عدم وجود رائحة بصل أو ثوم.



الطريقة الثانية

* اغمس يديك في الخل بالكامل.

* ثم قومي بفرك يديك بالليمون.

* اترك الخل والليمون على يديك 15 دقيقة.

* اغسل يديك بالصابون ثم استخدم فوطة قطن للتجفيف.



الطريقة الثالثة

* قومي بوضع معجون الأسنان على يديك لمدة 15 دقيقة.

* اغسل يديك بالخل والليمون.

* اشطفها بالماء والصابون لإزالة الرائحة نهائيًا.

