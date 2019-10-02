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مرأة

معجون الأسنان أبرزها.. 3 طرق غير متوقعة لإزالة رائحة البصل من اليد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تعاني الكثير من السيدات عند طهيها للطعام من رائحة البصل والثوم التي تلتصق بيدها لفترة طويلة حتى بعد غسلها بالماء والصابون لمرات عديدة، فنقدم 3 طرق لإزالة الرائحة نهائيًا من اليد، وفقًا لموقع “wikihow”.

الطريقة الأولى
* مزج ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقة كبيرة من الصابون في وعاء.
* قم بفرك الخليط على يديك عدة مرات من الامام والخلف وبين الاصابع.
* بعد الفرك عن طريق اليد، استخدم ملعقة معدنية لكسر جزئيات البصل المكونة على اليد.
* اشطف يديك بالماء النظيف وقومي بتجفيفها للتأكد من عدم وجود رائحة بصل أو ثوم.

الطريقة الثانية
* اغمس يديك في الخل بالكامل.
* ثم قومي بفرك يديك بالليمون.
* اترك الخل والليمون على يديك 15 دقيقة.
* اغسل يديك بالصابون ثم استخدم فوطة قطن للتجفيف.

الطريقة الثالثة
* قومي بوضع معجون الأسنان على يديك لمدة 15 دقيقة.
* اغسل يديك بالخل والليمون.
* اشطفها بالماء والصابون لإزالة الرائحة نهائيًا.
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