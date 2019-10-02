نسبة الاستجابة 97%..الوزراء يشيد بمنظومة الشكاوى الحكومية بالمنيا

أشادت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من قبل كافة الأجهزة التنفيذية القائمة بالعمل بمنظومة الشكاوى الالكترونية بمحافظة المنيا وتحقيق معدل مرتفع من الاستجابة والمتابعة لشكاوى المواطنين ،والذي بلغ 97% مع بحثها وإيجاد الحلول المناسبة، وفقا لطبيعة كل شكوى.



جاء ذلك خلال لقاء وفد منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واللواء أشرف مصطفى مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء ، وإيهاب محمود مدير المتابعة بمنظومة شكاوى مجلس الوزراء، ودكتورة امل عليوة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين ونجلاء حمدي مدير وحدة الشكاوى .



وأكد الدكتور طارق الرفاعى رئيس منظومة الشكاوى الحكومية أن تلبية احتياجات المواطنين تأتى ضمن أولويات الدولة وإستراتيجية مصر 2030، لافتا إلى انه سيتم تنظيم زيارات دورية لمتابعة عمل المنظومة والتأكد من معدل الاستجابة للشكاوى وإيجاد الآليات للمشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة وفورية وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر.



وأضاف" الرفاعي" أن الفترة القادمة ستشهد توسعات في قنوات الاتصال بالمواطنين للوقوف على مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم ،وأنه سيكون هناك تواصل مستمر على كافة المستويات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة بما ينعكس بشكل ايجابي على المواطن.



وو أكد المحافظ حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خاصة في الرد على الشكاوى وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، لافتا الى ان هذا يعد نهجا عاما وقناعة للدولة المصرية بان الشكوى هي حق مشروع لكل مواطن ،وهناك توجيهات لجميع المسؤولين في كافة القطاعات والمراكز للتفاعل الفوري مع كافة الشكاوى .



كما وجه بفتح جميع قنوات الاتصال مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم وتقديم الحلول الفورية لها، وتلافي كافة المعوقات بإدارات خدمة المواطنين علي مستوي المحافظة ، مع ربط الجهات والمديريات الخدمية المتبقية بالمنظومة



وعقد الوفد خلال زيارته لمحافظة المنيا اليوم لقاء مع مديري إدارات خدمة المواطنين ووحدات منظومة الشكاوي بمراكز المحافظة التسع ، حيث تابع سير العمل بها ،واطمئن على تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين المحافظة والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء، للرد على شكاوى المواطنين الواردة عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، كما تابع الوفد لقاءا خدمة المواطنين والذي تعقده المحافظة دوريا للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها .



يذكر أن استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة يتم عبر الانترنت على عنوان www.shakwa.eg وتطبيق إيجابي، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.