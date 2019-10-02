بروتوكول تعاون بين الصحة وجامعة المنيا لتحسين الخدمات الطبية

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن الأيام القادمة ستشهد تنسيقا وتفعيلا كاملا للتعاون بين مديرية الصحة وجامعة المنيا، للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبية للمواطنين.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، ومحمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة ودكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة ودكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة وعميد كلية الطب ومديري المستشفيات الحكومية ومستشفى الجامعة والتأمين الصحي وبنك الدم والإسعاف ومركز الأورام ومستشفي جراحات اليوم الواحد ، وعدد من الجهات المعنية بالقطاع الطبي.





بحث اللقاء المشترك إمكانية تفعيل التنسيق والتكامل بين جميع قطاعات الصحة في المحافظة، وخاصة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفى الجامعي، بهدف الخروج بخدمة صحية عالية الجودة للمواطن وتحسين الأداء الطبي في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع الطوارئ والعناية المركزة.





قرر المحافظ، تشكيل المجلس الاقليمي للصحة على ان يعقد بصفة شهرية، مؤكدًا على ضرورة ازالة كافة المعوقات الخاصة بتفعيل برتوكول التعاون بين الصحة والجامعة، مشيرًا الى أن الخدمة الصحية من أهم الأولويات التي يجب وضعها في المقام الأول من خلال توفير خدمة صحية لائقة للمواطن، وتوفير كافة المستلزمات الطبية لمستشفيات المحافظة، وتوقيع أقصى عقوبة على المقصرين بالمستشفيات لضبط منظومة الصحة بالمحافظة ، مع ضرورة توافر الربط المعلوماتي والتنسيق وتفعيل منظومة الكترونية للربط بين المستشفيات والقطاعات الصحية علي مستوي المحافظة، والاهتمام بالتدريب للأطباء والتمريض وفق آليات محددة يتم الاتفاق عليها، مع التوسع في إنشاء مدارس التمريض.





وبحث المحافظ عددًا من المشكلات والتحديات التي تختص بالقطاع الصحي في المحافظة وسبل حلها وتحسين وتطوير الخدمة الصحية، لافتًا إلى أن التطوير مسؤولية للجميع، خاصة أن المواطن البسيط في أمس الحاجة لكي يشعر بهذا التطوير، مطالبًا الجميع بالتعاون والتنسيق المستمر.





من جانبه رحب الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، بالتنسيق والتعاون المشترك مع جميع أطراف المنظومة الصحية في المحافظة من خلال المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي ومديرية الصحة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى، وخاصة في مجال الطوارئ والعناية المركزة.



