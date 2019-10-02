تعرف على مناطق عشوائية دخلت حيز التطوير في دمياط

بدأت محافظة دمياط في وضع خطة لتطوير الكثير من المناطق العشوائة بالمحافظة ، والكثير من الاسواق العشوائية والبدء في اقامة عدد من الباكيات للباعه الجائلين في اطار خطة التطوير الحضارى للمحافظة.



صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه جارى الانتهاء من أعمال الحصر للمناطق غير المخططة بالمحافظة والتى يتم تحديدها من خلال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لافتة إلى أنه سيتم البدء بمدينة دمياط والتى تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لها عام 2011.



وتم رصد عدد من المناطق غير المخططة بقرية السنانية وكذلك بعض الأحياء بالمدينة، بالإضافة إلى سوق الجمعة والذى يعد أشهر الأسواق بدمياط ويعانى من العشوائية، مؤكدة أنه تم إعداد مقترح لتطويره، حيث تم توفير قطعة أرض على مساحة 3 أفدنة بمنطقة شطا للبدء في إقامة عدد من الباكيات للباعة من المنشآت الخفيفة.



وأضافت محافظ دمياط، أنه سيتم التعاقد مع صندوق تطوير المناطق العشوائية للبدء في تنفيذ تلك الأعمال خلال أكتوبر الجارى، وتشمل تنفيذ أعمال رصف للطرق وشبكات المياه والصرف الصحى والإنارة، فضلا عن رصد الوضع الراهن وتحديد كافة الاحتياجات اللازمة لتطويرها.



وأكدت على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإسراع فى تقديم كافة الدراسات المطلوبة للإعلان عن دمياط خالية من المناطق غير المخططة خلال عام، مؤكدة على أهمية التعاون مع ممثلى صندوق تطوير المناطق العشوائية.



من ناحية أخرى، زار المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، دمياط الشهر الماضى لدراسة مخطط تطوير العشوائيات بالمحافظة، مؤكدا أن خطة تطوير العشوائيات تستهدف المناطق غير المخططة بمدن المحافظة والتى تفتقر إلى خدمات الطرق والشبكات والانارة ولا تستهدف المناطق خارج الحيز العمراني أو المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية.



وأشاد المدير التنفيذى لتطوير العشوائيات بمشروع المدن الملونة الجارى تنفيذه بمدينة عزبة البرج والذى يساهم في تحسين الصورة البصرية، كما أعلن عن مشاركة صندوق تطوير المناطق العشوائية فى استكمال هذا المشروع وتطوير بعض المناطق بالمدينة.