أسبح مع الدلافين.. 5 اقتباسات رائعة تنتشلك من الاكتئاب

- "في أوقات الألم، عندما يكون المستقبل مرعبًا للغاية بحيث لا أتذكره والماضي مؤلما جدًا لدرجة لا أتذكرها، تعلمت الانتباه إلى الوقت الحاضر"، جوليا كاميرون.





- "يجب أن نعاني الألم ونحرقه كوقود لرحلتنا"، شارلوت موانزا.





- "الاكتئاب والمعاناة والغضب كلها جزء من كون الإنسان"، جانيت فيتش.





- "للتخلص من الاكتئاب، أسبح مع الدلافين"، باتي ستانجر.





- "حتى من ليلة مظلمة، يمكن أن تولد أغاني الجمال"، ماري آن رادماخر.





لا شك أن الصحة النفسية مهمة جدا ويجب إعطاؤها نفس قدر الأهمية الذي يُعطى للصحة البدنية، فسلامة القوى العقلية والنفسية تساعد في حل كثير من الأمور، وفي الوقت الحالي أصبح هناك وعي أكبر للاهتمام بالمرض النفسي من قبل الجمهور.ويعد الاكتئاب من أشهر تلك الأمراض النفسية وتكمن خطورته أنه ليس بالضرورة أن يكون واضحا في البداية، فيمكن لشخص يضحك كل يوم مع أصدقائه أن يكون مصابا بالاكتئاب، وقدم موقع "power of positivity" مجموعة اقتباسات تساعد في تخطى الاكتئاب.الحكمة هنا أن لا ندع الحلقات الحزينة تعوقنا عن تجربة الحياة على أكمل وجه، لا يمكن تغيير الماضى ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل، فكل ما يهم هو الأشياء التي نواجهها حاليًا.قبول الوضع هو خطوة مهمة لأي شخص يعاني من الاكتئاب، عندما نتقبل الأوضاع نتمكن من التعامل معها، وأفضل طريقة للتعامل مع الألم هو استخدامه لأخذ طاقة تساعدنا على استكمال الحياة.هذه رسالة للبقاء أقوياء، فالحياة مليئة بالعديد من اللحظات من بينها السعيد والحزين، فمعرفة الإنسان بأن كل ما يمر به هو أمر طبيعي للغاية مهما بلغت صعوبته، يساعده على تخطيه في أسرع وقت بأقل خسائر.هذا الاقتباس لا يعني بالضرورة أنه علينا السباحة مع الدلافين، بل إنه مصدر إلهام للخروج والانخراط في الأشياء التي نحبها، لن تساعد العزلة أبدًا في حل المشاكل لذلك يجب أن نمارس هواياتنا، واكتساب مهارات جديدة.يساعد هذا الاقتباس على رؤية الجانب الجيد في الأمر مهما بلغ من سوء، فمن قلب المحنة يخلق الأمل، لذلك يجب أن نكون على يقين دائمًا أن هناك أمرا جيدا في كل شيء ويجب البحث عنه.