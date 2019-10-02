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منوعات

حادث لا يصدق.. سيدة تقتحم قسم شرطة بـ ساطور وتأخذ رهينة.. شاهد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
تداولت عدة مواقع إخبارية عالمية مؤخرًا لقطات مصورة ترصد اللحظة التي اقتحمت فيها سيدة قسم شرطة يوجد في بلدة "ساليناس" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية.

وقامت السيدة بتهديد سيدة أخرى كانت متواجدة هناك بـ"ساطور" وأخذتها رهينة، قبل أن يتدخل ضباط الشرطة في اللحظة المناسبة من أجل السيطرة على الموقف.

وأفادت إدارة شرطة بلدة "ساليناس" بأن المعتدية تُدعى "مارييل كابولونج"، وتبلغ من العمر 22 عامًا، وقد هددت سيدة أخرى في الـ43 من عمرها بالساطور، وأخذتها رهينة داخل قسم الشرطة، لكن الضباط المتواجدين هناك تمكنوا من السيطرة على الوضع وإنهائه في غضون دقيقة تقريبًا.

وتظهر الضحية في بداية الفيديو الخاص بالواقعة، وقد كانت تقوم بإنهاء بعض المعاملات في قسم الشرطة قبل أن تغادر المكان.

ومن الواضح أن "كابولونج" قطعت عليها الطريق وهددتها بالساطور وأعادتها إلى الداخل مجددًا في مشهد يكاد لا يُصدق.

ولم يمض وقت طويل حتى ظهر عدد من ضباط الشرطة المسلحين، وطالبوا المعتدية بأن تضع سلاحها جانبًا وتطلق سراح الرهينة، لكن دون جدوى، وهو ما اضطر الضباط إلى استخدام المسدس الصاعق من أجل إنهاء ذلك التهديد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الضحية لم تصب بأذى جراء ما حدث، فيما تم إلقاء القبض على المعتدية واحتجازها، حيث تواجه عدة تهم من بينها الخطف والاعتداء بسلاح قاتل.

ولم تتضح بعد نوعية العلاقة بين "كابولونج" وبين السيدة التي قامت باتخاذها كرهينة، وكذلك لم يتبين السبب وراء توجهها إلى قسم الشرطة بهذا الشكل وإقدامها على مثل ذلك الفعل.


حادث لا يصدق.. سيدة تقتحم قسم شرطة بـ ساطور وتأخذ رهينة.. شاهد
حادث لا يصدق.. سيدة تقتحم قسم شرطة بـ ساطور وتأخذ رهينة.. شاهد
حادث لا يصدق.. سيدة تقتحم قسم شرطة بـ ساطور وتأخذ رهينة.. شاهد
حادث لا يصدق.. سيدة تقتحم قسم شرطة بـ ساطور وتأخذ رهينة.. شاهد
حادث لا يصدق.. سيدة تقتحم قسم شرطة بـ ساطور وتأخذ رهينة.. شاهد
حادث لا يصدق.. سيدة تقتحم قسم شرطة بـ ساطور وتأخذ رهينة.. شاهد
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