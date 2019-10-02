مجانا خلال 8 أشهر.. التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ77 ألف مريض إدمان

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ووزير التعليم العالى، توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وجامعة الفيوم لإنشاء مركز لعلاج مرضى الإدمان بمحافظة الفيوم.



وسيتم بموجب البروتوكول إنشاء مركز متكامل لعلاج الإدمان بإشراف طبي من كلية طب جامعة الفيوم، ويتضمن 28 سريرا بالحجز الداخلي، بالإضافة إلى غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والاجتماعي وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل "جيم، وبلياردو، وتنس طاولة"، بالإضافة إلى العيادة الخارجية؛ وسيتمكن هذا المركز من تقديم خدمات العلاج لما يقرب من 3000 مريض إدمان سنويًا من أبناء المحافظة.



وقع بروتوكول التعاون عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، عميد كلية طب جامعة الفيوم، وبحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم.



وصرحت وزيرة التضامن بأن وزارة التعليم العالي تعد حلقة مهمة ومحورية في التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، والتي تتمثل في ثلاث مستشفيات جامعية هي "مركز الطب النفسي بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، ومركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، ومركز الطب النفسي بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة"، وبلغ عدد المستفيدين بخدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية 77 ألف مريض خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2019، وقد تم علاج 20% من إجمالي هؤلاء المرضى من خلال الشراكة مع المستشفيات الجامعية، وعلاج 80% بالتعاون مع المستشفيات الأخرى الشريكة مع الخط الساخن.



وأضافت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قدم خطة طموحا لتعميم خدمات علاج الإدمان بجميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2022، وذلك في إطار برنامج الحكومة المعتمد من البرلمان (2018/2022)، ﻭأنه خلال الفترة من 2014 إلى 2019 تمت زيادة عدد المراكز العلاجية من 12 مركزا في 6 محافظات إلى 23 مركزا في 14 محافظة، وخلال الشهر القادم سيتم افتتاح مركز بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، يليه مركز بمحافظة بني سويف لنصل بعدد المراكز العلاجية إلى 25 مركزا علاجيا في 16 محافظة بنهاية العام الحالي.



وأوضحت وزيرة التضامن أن توقيع بروتوكول التعاون مع كلية طب جامعة الفيوم يتسق مع توجهات الدولة بتحقيق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وأهمية إنشاء مركز علاجي وتأهيلي بمحافظة الفيوم المحرومة حاليًا من هذه الخدمة، حيث تلقى الخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق 2700 طلب علاجي من أبناء المحافظة خلال الفترة من أول يناير إلى 31 أغسطس من العام الحالي، وعانى هؤلاء المرضى من مشقة السفر لتلقي خدمات العلاج بمحافظتي القاهرة والمنيا باعتبارهما أقرب المحافظات التي تم تحويل المرضى إلى مراكزها العلاجية، لافتة إلى أن الصندوق يساهم بموجب هذا البروتوكول في تجهيز المركز وكذلك تحمل نفقات العلاج لمرضى الإدمان، حيث من المقرر افتتاحه في يناير القادم.



وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن جميع الجامعات تولى اهتماما خاصا بتنمية وعى الشباب الجامعى بجميع المخاطر التى تهدد صحتهم، وفى مقدمتها التوعية بمخاطر تعاطى وإدمان المخدرات من خلال جميع الفعاليات والندوات وأفلام التوعية والمسابقات الطلابية.



وقال إن التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان سيعطى دفعة قوية لجهود الجامعات فى تنمية وعى طلابها لمواجهة تعاطى وإدمان المخدرات.

