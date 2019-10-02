في ذكري ميلاده .. قصة خلاف محمد علي سليمان مع ابنته أنغام

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسقار محمد علي سليمان والد النجمة أنغام ، فهو موسيقار وملحن مصري ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية .



ودرس محمد علي سليمان بمدارس الإسكندرية كما درس في معهد الوسيقي كونسر فتوار في الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967 وهو والد المطربة أنغام والممثلة غنوة، وأخو المطرب الراحل عماد عبد الحليم.



عزف محمد سليمان سولو في أغنية إسكندراني ولما استمع إليه أعضاء لجنة الاستماع بإذاعة الإسكندرية حافظ عبد الوهاب وعبد الحميد حمدي تم إصدار قرار بأن يزداد عدد أعضاء الفرقة الموسيقية على أن يكون هو من بينهم بصفة دائمة.



كتب الإسكندرية وألف الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام مثل فيلم عنتر شايل سيفه، فيلم فتوة الناس الغلابة، فيلم العربجي، فيلم بئر الخيانة وأيضا موسيقي المسلسلات التليفزيونية مثل مسلسل الضباب ومسلسل حكاية المليون ومسلسل سر الأرض للمخرج أحمد بدر الدين وكذلك المسلسلات الإذاعية ومنها مسلسل القلب الكبير.



صرح الموسيقار محمد علي سليمان في احدي اللقاءات الصحفية أن "ابنته أنغام هي السبب وراء الخلاف الذي وقع بينهما منذ سنوات لأنها تعمدت تشويه صورته أمام أجهزة الإعلام المختلفة، وتنكرت لأفضاله ومساعدته لها كي لا يسألها أحد عن سبب ابتعادها عن ألحانه التي كانت سببا في شهرتها، وهي ما زالت صغيرة عندما دخلت الفن وعمرها ستة عشر عاما، ووجدت الأبواب كلها مفتوحة امامها لأنها ابنة محمد علي سليمان.



بعد عشر سنوات من الخلاف بين أنغام ووالدها والتي وصلت إلى القضاء والمحاكم، فاجأت أنغام الجميع بزيارة مفاجئة لأبيها مصطحبة معها طفلها وطبيبها الخاص، بعد أن تلقت اتصالا هاتفيا من عمها محمود سليمان يخبرها بأن والدها ملازم الفراش وأصيب بارتفاع حاد في الحرارة وطلب منها أن تسارع الى زيارته.