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أخبار العالم

النيابة العامة السعودية توضح حقيقة اتهامات الفساد بمحطة قطار الحرمين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:29 م
السعودية
السعودية
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سعيد العربي
علقت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، على مزاعم أحد المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوجود شبهة فساد في مشروع قطار الحرمين.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، حسب وكالة سبوتنك، بأن وحدة الرصد في النيابة العامة لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في تطبيق تويتر، بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعيًا أن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك، حسبما ذكرت وكالة "واس" السعودية.

وأضاف المصدر أنه بمباشرة الحالة، وإحضار هذا الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق وأن ذكره في تغريداته.

وتبين للنيابة أيضا أنه لم يسبق وأن قدم أية مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم، وتوصلت النيابة كذلك من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور، سبق وأن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، بالإضافة إلى أنه تم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لا علاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة.

وأكدت النيابة العامة السعودية في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقًا للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.
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