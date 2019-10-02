زيدان يغرق بـ سفينة ريال مدريد.. هل بنى الفرنسي مجده على كتفي رونالدو؟





مدير فني بالـ صدفة



عمل زين الدين زيدان مدربا مساعدا للإيطالي أنشيلوتي في فريق ريال مدريد قبل أن يجد نفسه مضطرا لقيادة الفريق بعد رحيل أنشيلوتي، ومنحته الإدارة الثقة ليقود الفريق الأكثر تتويجا وشعبية في العالم.

يبدو أن الزمام انفلت وأصبحت الأمور خارج سيطرة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في ولاية ثانية هي الأكثر صعوبة في مسيرته.

كان الفريق يعج بأسماء لامعة من نجوم العالم في عز مجدهم الكروي، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، وسيرخيو راموس، وجاريث بيل، ومارسيلو، وكريم بنزيما، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، وتوني كروس.



تمكن زيدان من قيادة الفريق لتحقيق رقم قياسي لم يتحقق لغيره في التاريخ، فحصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية في مفاجأة لم يتوقعها أحد .



الولاية الثانية



اختار رونالدو أن يرحل عن ريال مدريد بعد مجده الكروي ويفسح المجال لتجربة جديدة، لكن الفريق أصبح تائها بعد رحيل زيدان، وبات يعرف السقوط السهل أمام فرق صغيرة، كما خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 أمام أياكس أمستردام .



عاد زيدان إلى الفريق محملا بآمال وطموحات النادي الملكي لمواصلة مسيرة الإنجازات بعد إقالة الإسباني لو بتيجي الذي فشل في إعادة هيكلة الفريق .

