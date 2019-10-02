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فن

5 أغنيات فقط .. الهضبة يتصدر تريند أغاني الصيف والجمهور ينتظر الألبوم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:06 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شيرى نبيل
منذ 3 أشهر تقريبًا طرح عمرو دياب أولى أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" والتي حملت عنوان "بحبه" ، الأغنية كانت بداية الإعلان عن قرب طرح عمرو لألبومه الجديد وسط ترقب الجمهور الذي توقع طرح الألبوم خلال أيام .
ولكن المفاجأة أن عمرو بدأ في طرح أغنيات الألبوم على التوالي وسط موسم غنائي طرح فيه بقية المطربين ألبوماتهم كاملة وإن بدأوها بنفس الطريقة ، طرح أغنيتين أو ثلاثة ثم طرح بقية أغاني الألبوم ، الملاحظ أن عمرو دياب انتهج طريقة جديدة في تسويق ألبومه ، وهي التي بدأها الصيف الماضي عندما طرح مجموعة من أغنيات ألبومه "كل حياتي" ثم طرح الألبوم كاملًا ، ولكن هذه المرة يبدو أن الهضبة قرر التعامل مع موسم الصيف كمساحة مناسبة لطرح عدد كبير من أغنيات الألبوم بشكل منفرد على مدار أشهر الصيف الثلاثة .

المفاجأة أن عمرو دياب بهذه الطريقة تمكن من احتلال تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتريند مشاهدات يوتيوب على مدار الصيف حيث طرح حتى الأن خمس أغنيات ، كل منها استحوذت على ترند مواقع التواصل الاجتماعي وخلقت حالة من الجدل وقت طرحها ، سواء عبر خدمة شركة المحمول المتعاقد معها أو عبر قناته الرسمية وكذلك صفحات المعجبين .
هذا الأسلوب جعل أغنيات الألبوم الخمسة حتى الأن تحقق نسب مشاهدات جيدة ، فعلي سبيل المثال بلغت مشاهدات أغنية "بحبه" على القناة الرسمية لدياب على يوتيوب أكثر من 7 ملايين مشاهدة .

أما ثاني أغنيات الألبوم "أنا غير" فحققت خلال شهر واحد فقط أكثر من 3 ملايين مشاهدة ، علمًا أن الأغنية تم تسريبها وتداولها من قبل جمهور عمرو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي قبل طرحها على قناته رسميا .

أما الأغنية "الظاهرة" هذا الصيف وهي "يوم تلات" فلا شك أنها تصدرت تريند محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار شهر كامل منذ طرحها ، مما دفع جمهور عمرو دياب لتداولها عبر صفحاتهم قبل طرحها على قناته وصفحته الرسمية ، ولا شك أن "يوم تلات" تظل حتى الأن أنجح الأغنيات الصادرة في موسم الصيف الغنائي ، بينما بلغت مشاهداتها على القناة الرسمية خلال اسبوع واحد فقط من طرحها مليوني ونصف المليون مشاهدة .

رابع أغنية طرحها عمرو دياب من ألبومه كانت "تحيرك" والتي تم تداولها عبر خدمة شركة المحمول قبل أن يطرحها رسميا عبر قناته منذ خمسة أيام حيث حققت خلالها مليون و 700 ألف مشاهدة.

خامس أغنيات الألبوم والتي لم يتم طرحها عبر القناة الرسمية حتى الأن هي "متغير" والتي يتعاون فيها عمرو دياب مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن وليد سعد ولأول مرة الموزع رامي سمير ، وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا بتصدرها تريند موقع تويتر فور طرحها ، وكذلك تم تداولها على نطاق واسع من قبل جمهور عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

لم يطرح عمرو دياب حتى الأن ألبومه كاملًا ، ولكن الظاهرة الأكيدة في موسم الصيف أن عمرو دياب نجح في احتلال "التريند" بنصف ألبوم ، بينما جمهوره حتى الأن يسأل متى يصدر ألبوم "انا غير" ؟
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