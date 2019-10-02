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محافظات

مرضى مستشفى ناصر العام في بني سويف: كله تمام ..صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
زار المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مستشفى ناصر العام لمتابعة مستوى الخدمة الصحية بالمستشفى ،متأكدا بنفسه من تواجد الطاقم الطبي من واقع سجلات الحضور والانصراف،حيث تفقد منظومة العمل بالعيادات الخارجية والتي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

حيث كلف المحافظ مدير المستشفى بالعمل على تخفيف الزحام وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين المترددين بأماكن الانتظار، مشددا على ضرورة وضع آليات معينة لحصول المواطنين على الخدمة بالشكل اللائق وأن يتم مراعاة الحالات الحرجة.

واستمع المحافظ من طاقم العمل بالمستشفى عن سير المنظومة،وأعداد المواطنين المترددين يوميا على المستشفى،وموقف الخدمة الصحية في أقسام الرعاية والقلب والعمليات والحضانات،وعن استقبال الحالات في الطوارئ وإجراءات التنسيق مع المستشفيات الأخرى وتحديد الأماكن المتاحة لتوفيرها في حالة الضرورة .

كما كلف محافظ بني سويف رئيس المدينة بالمرور اليومي على المستشفى لمتابعة مستوى الخدمة الصحية المقدمة ، والوقوف أولا بأول على متطلبات تحسين الخدمة،مع ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة في هذا الشأن، ورفع تقارير على مدار الساعة بموقف الخدمة والطوارئ .
مرضى مستشفى ناصر العام في بني سويف: كله تمام ..صور
مرضى مستشفى ناصر العام في بني سويف: كله تمام ..صور
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