اخبار التعليم.. الأزهر في ورطة بسبب توقف تغذية طلاب المدينة الجامعية.. تعاون بين جامعتي القاهرة وشنغهاي.. حقيقة سقوط سلم رئيسي بجامعة بنها

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، تشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.





تسبّب محمود رزق، مدير المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، في أزمة كبيرة للجامعة، بعد توقف التغذية للطلاب والطالبات في المدينة.









انعقدت صباح اليوم، الأربعاء، ندوة "التعليم الدامج: التجربة الفنلندية"، وذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والسفيرة لاورا كانسيكاس ديبرايس، سفيرة فنلندا بالقاهرة، والدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة.







أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في مختلف المجالات الحياتية.







افتتح معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة، البرنامج الدولي المشترك للغة الصينية لإدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة شنجهاي جياو تونغ الصينية التي تحتل المرتبة 56 على مستوى العالم، وذلك لإعداد خريجين أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل المصرية والعربية والدولية.



أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة، الأربعاء، لتفقد انتهاء أعمال تطوير المرحلة الأولى للدور الرابع، والنصف الخلفي من الدور الثالث بمستشفى أبو الريش الياباني..





















تشهد جامعة القاهرة، هذا العام، أكبر احتفالات بمناسبة إحياء الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها، وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها.



