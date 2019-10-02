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محافظات

حملة طرق الأبواب تصل للنجوع الصحراوية في مطروح .. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:29 م
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب تصل للنجوع الصحراوية في مطروح
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ايمن محمود
تعد حملة طرق الأبواب احد الحملات التي اطلقها المجلس القومي للمرأة بمطروح لنشر الوعى للمرأة.

وإنطلقت امس الثلاثاء الحملة، والتي يتم تنفيذها بمحافظة مطروح من 1الى 5 أكتوبر تحت شعار ( بلدى أمانة ) بهدف التوعية الوطنية للسيدات.

وأكدت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة تم اجراء مقابلة 1652 حالة امس وتنتهى السبت القادم الحملة بمطروح .

واضافت ان الحملة وصلت للسيدات بالنجوع الصحراوية وتم رصد المشكلات التى تواجهها المرأة بمطروح واستطلاع أرائهن حول اهم المشكلات التى تواجههن والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة ومنها.

واوصحت ان من اهم المشاكل التي تم وصدها انقطاع المعاش الاجتماعى ، ، والخدمة الصحة وتوثيق الزواج، والبطالة ، وغيرها كالمواصلات بببعض المناطق .

وأشارت انه تم اجراء المقابلات من خلال الرائدات الريفيات والمتطوعات بالاضافة الى أعضاء فرع المجلس بمطروح بالأماكن العامة كالمستشفيات مطروح، ثم المناطق الشعبية بالكيلو 2 و3 ، وعلم الروم وعزبة كفر الشيخ ومنطقة السوانى والتجمعات الصحراوية التابعة.

من جانبه وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروج بتيسير كافة اجراءات الحملة مع تذليل كافة العقبات امام وصول الرائدات الريفيات والمتطوعات الى كل السيدات للقيام بدور التوعية حتى اقصى التجمعات الصحراوية مع التأكيد على أهمية دور المراة المطروحية .
حملة طرق الأبواب تصل للنجوع الصحراوية في مطروح .. صور
حملة طرق الأبواب تصل للنجوع الصحراوية في مطروح .. صور
حملة طرق الأبواب تصل للنجوع الصحراوية في مطروح .. صور
حملة طرق الأبواب تصل للنجوع الصحراوية في مطروح .. صور
حملة طرق الأبواب تصل للنجوع الصحراوية في مطروح .. صور
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