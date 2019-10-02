عميد كلية الإعلام سابقا: قرارات حجب المواقع يحتاج إعادة نظر

قال الدكتور حسن مكاوى عميد كلية الإعلام سابقًا ، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمخاطبة القومى للإتصالات لحجب المواقع التى التى تنشر محتوى مملوك للغير يحتاج إعادة نظر.



وأضاف مكاوى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن من يحمى أى محتوى هو قانون الملكية الفكرية وأصحاب هذه الأعمال لهم الحق فى المقاضاة لكن القانون قاصر ويحتاج لتعديلات.



ووضح أن مثل هذا القرار يمكن أن يستغله أعداء الوطن للإساءة لسمعة مصر فى الخارج، وأنهتقيد الحريات وتغلق المواقع الإلكترونية ونن فى عصر الإنفتاح على العالم.



وأشار مكاوي إلى ضرورة أن يكون الحجب فى أضيق الحدود وبعد التأكد ان هذا الموقع يبث الإرهاب ويحرض على العنف ، لكن استغلال المحتوى يمكن تركه لأصحاب هذه الأعمال مثل ماسبيرو من حقه حماية تراثه بمقاضاة المواقع والقنوات التى تستغل هذا التراث.